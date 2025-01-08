Лариса Удовиченко разозлилась на таксиста, который назвал ее еврейкой

Станислав Садальский, известный актер и обладатель звания заслуженного артиста РСФСР, поделился любопытным воспоминанием о поездке в Париж, куда отправились съемочная группа и актеры, занятые в сериале «Даша Васильева.
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