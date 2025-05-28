«Урал» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени. Урал – Ахмат Дата проведения 28 мая, 17:00, «Central Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Мир РПЛ Статистика Мир РПЛ Таблица Первой лиги.
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