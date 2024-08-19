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Новая статья: Жаркий 2025-й: грядущая битва при «двух нанометрах» Мировая ИТ-ин...

Новая статья: Жаркий 2025-й: грядущая битва при «двух нанометрах» Мировая ИТ-ин...

Новая статья: Жаркий 2025-й: грядущая битва при «двух нанометрах»Мировая ИТ-индустрия готовится к чрезвычайно острому, по предварительным оценкам экспертов, трёхсторонннему противостоянию между тайваньскими, южнокорейскими и американскими чипмейкерами.

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