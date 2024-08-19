Новая статья: Жаркий 2025-й: грядущая битва при «двух нанометрах» Мировая ИТ-ин...

Новая статья: Жаркий 2025-й: грядущая битва при «двух нанометрах»Мировая ИТ-индустрия готовится к чрезвычайно острому, по предварительным оценкам экспертов, трёхсторонннему противостоянию между тайваньскими, южнокорейскими и американскими чипмейкерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)