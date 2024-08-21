Около 500 домов в Челябинске остаются без горячей воды сверх срока

Челябинцам рассказали, как выставляют счета за горячее водоснабжение за время опрессовки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», жители более 600 многоквартирных домов Челябинска остаются без горячей воды.