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В Латвии осудили решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024

В Латвии осудили решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменок к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

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