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Экипаж вертолета Ка-52 разгромил бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж вертолета Ка-52 разгромил бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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