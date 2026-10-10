Крамарич из «Крыльев» забил «Спартаку» – как хотел Булатов. Тренер надеялся на гол «10-го номера в 10-м туре 10-го числа 10-го месяца»

Мартин Крамарич забил гол в матче со «Спартаком». Вингер «Крыльев Советов», играющий под 10-м номером, сравнял счет на 86-й минуте матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1, второй тайм).
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