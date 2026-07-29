CENTCOM обвинило Иран в ракетной атаке на американские войска

CENTCOM обвинило Иран в ракетной атаке на американских военных на Ближнем Востоке 8 июля. В результате обострения отношений Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия, а США начали проводить серии атак на иранские территории.
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