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Царьград

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CENTCOM обвинило Иран в ракетной атаке на американские войска

CENTCOM обвинило Иран в ракетной атаке на американские войска

CENTCOM обвинило Иран в ракетной атаке на американских военных на Ближнем Востоке 8 июля. В результате обострения отношений Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия, а США начали проводить серии атак на иранские территории.

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