Из властных органов убирают иноагентов: в России начинает действовать новый закон

ВладимиР

Ни Нарусова, ни Познер не признаны ино агентами! А Познер, к тому же, не занимает никакой госдолжности! Но то, что дать пинка обоим необходимо, и вышвырнуть одну из СФ, а другого с ТВ, это факт!