Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Киселева
    ❤️Вражеские наблюда...
  • ВладимиР
    Вот эту статью прочтите, только до конца! И тогда поймете, кому реально принадлежат недра и ресурсы РФ! https://dzen....Из властных орган...
  • Олег Руднев
    А сколько ино агентов у нас в науке и образовании, сидящих на ино грантах.Из властных орган...

Из властных органов убирают иноагентов: в России начинает действовать новый закон

Из властных органов убирают иноагентов: в России начинает действовать новый закон

Сотрудников органов публичной власти, которые включены в реестр иноагентов, лишают полномочий с 11 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВладимиР
Ни Нарусова, ни Познер не признаны ино агентами! А Познер, к тому же, не занимает никакой госдолжности! Но то, что дать пинка обоим необходимо, и вышвырнуть одну из СФ, а другого с ТВ, это факт!
Ответить
56 мин.
Олег Руднев
А сколько ино агентов у нас в науке и образовании, сидящих на ино грантах.
Ответить
53 мин.
ВладимиР
Вот эту статью прочтите, только до конца! И тогда поймете, кому реально принадлежат недра и ресурсы РФ! https://dzen.ru/a/XmFiNjDzKWKiXarp
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх