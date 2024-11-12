Сотрудников органов публичной власти, которые включены в реестр иноагентов, лишают полномочий с 11 ноября.
Из властных органов убирают иноагентов: в России начинает действовать новый закон
Комментарии
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ВладимиР
Ни Нарусова, ни Познер не признаны ино агентами! А Познер, к тому же, не занимает никакой госдолжности! Но то, что дать пинка обоим необходимо, и вышвырнуть одну из СФ, а другого с ТВ, это факт!
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56 мин.
Олег Руднев
А сколько ино агентов у нас в науке и образовании, сидящих на ино грантах.
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53 мин.
ВладимиР
Вот эту статью прочтите, только до конца! И тогда поймете, кому реально принадлежат недра и ресурсы РФ! https://dzen.ru/a/XmFiNjDzKWKiXarp
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40 мин.
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