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Вот история

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Ключевая ставка 23 октября: почему пауза становится всё более вероятной

Ключевая ставка 23 октября: почему пауза становится всё более вероятной

Каждое заседание Банка России по ключевой ставке — это момент, когда финансовый рынок на несколько дней замирает в ожидании.

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