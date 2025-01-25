Сражение за Суджу: один манёвр может решить исход битвы, последние новости на утро 25 января

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Ждем, и молимся за вас, наши ребята! 🙏🙏🙏
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
В этом пункте давить всех в землю,никого не оставлять в живых!
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19 час.

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