Сражение за Суджу: один манёвр может решить исход битвы, последние новости на утро 25 января Юлия СоколоваДля предстоящей большой битвы за Суджу нашим воинам необходим контроль над одним населенным пунктом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Смерть или плен: полторы тысячи наемников из Польши, Великобритании и Грузии оказались в кольце окружения
- Огненный вихрь взрывов выжигает скопления наемников и элиты ВСУ в Сумской и Харьковской областей, “Герани” атакуют объекты врага от Киева до Запорожья, удары по Украине на сегодня, 21 января
- «Устроим вам ад»: за массированной атакой украинских дронов могут стоять США
Свежие комментарии