Лобода рассказала, как ее избивал бывший любовник

Лобода рассказала, как ее избивал бывший парень! Артистка поделилась наболевшим.Еще совсем недавно популярная певица Светлана Лобода пользовалась расположением российской публики и прекрасно зарабатывала в нашей стране.
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