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Мы соседи по планете

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Потрясающие рисунки Коуки Икегамиа, которые выглядят как кадры из аниме

Потрясающие рисунки Коуки Икегамиа, которые выглядят как кадры из аниме

Иллюстрации Коуки Икегами (Kouki Ikegami) выглядят как концепт-арт для великолепного аниме-фильма. Внимание художника к мельчайшим деталям делают его работы настолько реалистичными, что глядя на них, будто погружаешься в особую атмосферу и бродишь по городу вместе с главной героиней серии — японской девочкой-подростком в короткой юбочке и с рюкзаком.

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