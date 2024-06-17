Всего пару ложек этого блюда вместо ужина поможет бороться с возрастным жиром – минус 7 кг за месяц Евгения КомароваВ поисках эффективных методов борьбы с лишним весом многие обращают внимание не только на физические упражнения, но и на правильное питание.