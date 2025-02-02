Сводка с Курского направления! Зэки идут в «мясные штурмы», ВСУ бросили умирать раненых десантников

В районе населённого пункта Свердликово идут ожесточённые бои. Подразделения ВДВ «Северян» смогли выбить противника из нескольких укреплённых позиций, продвинувшись как внутри села, так и в его окрестностях.
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