Как проходил конкурс на пост мэра Новосибирска (ФОТО)

В четверг, 4 апреля, в Новосибирске проходил конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города. По его итогам на сессии горсовета депутатам представят двух претендентов – депутата Совета депутатов Новосибирска Игоря Украинцева и заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева.
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