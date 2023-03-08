«Мучений много»: курортный сбор в Петербурге вызовет множество сложностей в работе отельеров

Северная столица вошла в список регионов, где до конца 2024 года будет действовать эксперимент. В городе на Неве с туристов планируют брать за сутки проживания в объектах размещения 100 рублей.
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