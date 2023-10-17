На подлете к Крыму сбили 8 беспилотников

Российские ПВО не дали врагу ночью нанести удары по территории полуострова. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов Фото: Гала Амарандо«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — уточнил глава.
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