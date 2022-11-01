В транспортной полиции Сибири подвели итоги межрегионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу подведены итоги межрегионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».