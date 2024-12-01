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Дикий Юг - Природа Юга России

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25 удивительных фактов о фильме «Один дома»

25 удивительных фактов о фильме «Один дома»

Фото: 20th Century Fox 16 ноября 1990 года то, что казалось бы забавной семейной историей о ребенке, предоставленном самому себе на Рождество и вынужденном отбиваться от пары неуклюжих грабителей, мгновенно стало классикой.

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