Ковальчук назвал последствия для ЦЕРН из-за отказа сотрудничать с РФ

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Отказ от сотрудничества с Россией и отечественными учеными будет иметь для Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) серьезные последствия, рассказал "Известиям" президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.