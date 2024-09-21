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Ковальчук назвал последствия для ЦЕРН из-за отказа сотрудничать с РФ

Ковальчук назвал последствия для ЦЕРН из-за отказа сотрудничать с РФ

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Отказ от сотрудничества с Россией и отечественными учеными будет иметь для Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) серьезные последствия, рассказал "Известиям" президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

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