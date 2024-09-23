Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»

Спортс в поиске контент-менеджера, который поможет нам наполнять раздел прогнозами на матчи. Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который организует и будет держать под контролем процесс публикации прогнозов на главные футбольные матчи.
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