Ослепительно прекрасен: Пенкин рассказал, чем сразил наповал Виктора Цоя при знакомстве

Заслуженный артист РФ до сих пор считает лидера группы «Кино» своим крестным отцом. Сергей Пенкин соцсетиОбладатель невероятного голоса диапазоном в четыре октавы Сергей Пенкин только в конце прошлого года получил звание заслуженного артиста.