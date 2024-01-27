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Ослепительно прекрасен: Пенкин рассказал, чем сразил наповал Виктора Цоя при знакомстве

Ослепительно прекрасен: Пенкин рассказал, чем сразил наповал Виктора Цоя при знакомстве

Заслуженный артист РФ до сих пор считает лидера группы «Кино» своим крестным отцом. Сергей Пенкин соцсетиОбладатель невероятного голоса диапазоном в четыре октавы Сергей Пенкин только в конце прошлого года получил звание заслуженного артиста.

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