Секс-тренер назвал три условия для бурного интима с партнером

Ежедневные оргазмы с любимым человеком случаются до поры до времени, да и то не у всех. И если одни винят во всем сексуальную несовместимость, то другие пытаются решить вопрос с психологической точки зрения.
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