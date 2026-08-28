Wildberries добавил отчеты о товарах, пострадавших в результате атак БПЛА

Маркетплейс Wildberries предоставил для своих селлеров из России специальные отчеты о товарах, пострадавших в результате атак украинских беспилотников на склады и логистические объекты.
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