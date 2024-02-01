Baza: сжегшего российский паспорт певца Шарлота вывезли из СИЗО Самары

Певца Эдуарда Шарлота, ставшего фигурантом трех уголовных дел, вывезли из Самарского СИЗО 28 января. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, музыканта доставили в Саратов, где он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.