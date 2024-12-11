RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Ореш...Россия не получил...
  • Евгений Бут
    Добрые мы!МО: атака по воен...
  • Вахтанг Плоскогубцев
    Почему не озвучены координаты стартовых площадок Атакмсов? Это невозможно отследить?Журналист Боуз об...

Рогов назвал провокацией ВСУ атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ

Рогов назвал провокацией ВСУ атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что атака автомобиля с экспертами МАГАТЭ по дороге к Запорожской АЭС является провокацией украинской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх