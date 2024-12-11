Рогов назвал провокацией ВСУ атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что атака автомобиля с экспертами МАГАТЭ по дороге к Запорожской АЭС является провокацией украинской армии.
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