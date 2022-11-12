Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Джордж Расселл: «Я сломал подголовник при вылете в гравий – голова сильно билась»

Джордж Расселл сообщил, что колебания шлема разрушили его подголовник во время поездки в гравий. Квалификация на Гран-при Сан-Паулу закончилась для пилота «Мерседеса» в гравийной ловушке, из которой Расселл не смог выбраться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх