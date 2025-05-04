Петров, Штыль, Коровашков и еще 19 россиян выступят на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Турнир пройдет с 15 по 18 мая в Сегеде (Венгрия). Россияне заявлены в нейтральном статусе. Байдарки Максим Спесивцев Виктор Гавриленко Александр Сергеев Виталий Ершов Юлия Бабашинская Наталья Подольская Анастасия Долгова Елена Миронченко Каноэ Захар Петров Иван Штыль Сергей Свинарев Илья Первухин Максим Каратаев Михаил Павлов Дмитрий Шаров Матвей Арсенов Алексей Коровашков Екатерина Шляпникова Марина Гуреева Алина Ковалева Александра Власова София Штиль.
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