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SUSANIN

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Опрошенные жители Ижевска назвали достойной пенсию в 54,5 тысячи рублей

Опрошенные жители Ижевска назвали достойной пенсию в 54,5 тысячи рублей

Ижевск. Удмуртия. Опрошенные жители Ижевска достойной пенсией назвали сумму в 54 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы «SuperJob» («СуперДжоб») со ссылкой на опрос, проведённый в конце лета 2026 года.

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