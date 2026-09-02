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Русское оружие

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📹❗️В Киеве продолжается масштабный внутренний конфликт между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР), вызванный противоречиями вокруг фигуры заместителя командира по боевой подготовке так называемого «Русского добровольческого корпуса» Степана Каплунова.

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