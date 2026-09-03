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«Полтора месяца на капельницах»: Александр Михайлов рассказал, как чуть не сгорел от пневмонии в Крыму

«Полтора месяца на капельницах»: Александр Михайлов рассказал, как чуть не сгорел от пневмонии в Крыму

Народный артист России Александр Михайлов только что оправился от тяжелой болезни, которая свалила его прямо во время гастролей.

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