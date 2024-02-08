Расчет ПТРК «Фагот» разгромил позиции ВСУ с замаскированным Javelin

Разведчики Южной группировки войск уничтожили огнем противотанкового комплекса «Фагот» группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и замаскированную позицию ПТРК Javelin американского производства на артемовском направлении.
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