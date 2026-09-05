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Регионы России

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Тренер «Монако» выразил надежду на сохранение Александра Головина

Тренер «Монако» выразил надежду на сохранение Александра Головина

Луис назвал Головина «фантастическим» и «особенным» игроком, заметив, что сложно найти футболиста с таким уровнем мастерства.

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