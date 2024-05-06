Турция вводит рекордные штрафы за спекуляции на фоне инфляционного шока

На фоне галопирующей инфляции, достигшей в апреле 69,8% в годовом выражении по официальным данным, парламент Турции на текущей неделе обсудит законопроект об ужесточении мер наказания в отношении производителей, поставщиков и ретейлеров, искусственно завышающих цены.
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