Reposted (Департамент дорожного хозяйства и транспорта): Новые автобусы ЛИАЗ вышли на маршруты в Иванове Первая партия ЛИАЗов начала рейсы в среду, 8 мая.
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Reposted (Департамент дорожного хозяйства и транспорта): Новые автобусы ЛИАЗ вышли на маршруты в Иванове Первая партия ЛИАЗов начала рейсы в среду, 8 мая.