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Агент о Сычевом: «Он стоит больше 2,5 млн евро. Не потянет «Црвена Звезда», потянет кто-нибудь другой»

Агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого рассказал о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что 26-летним нападающим интересуется сербская «Црвена Звезда».

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