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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев о 3:2 Б с минским «Динамо»: «Зачем игру превращать в драку? Тоже мог превратить это в кулачный поединок поставить Никонова, Мартынова, Бондаря, но запретил игрокам «Динамо» драться»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о победе над минском «Динамо» (3:2 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ, а также выразил мнение о массовой драке в начале встречи.

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