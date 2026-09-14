14 сентября 1959 года «Луна-2» первой достигла поверхности другого небесного тела

Музей космонавтики напомнил, что 14 сентября 1959 года автоматическая станция «Луна-2» первой в истории достигла поверхности другого небесного тела.
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