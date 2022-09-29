Трамвай врезался в легковушку на улице Дыбенко в Невском районе

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария на трамвайных путях. На улице Дыбенко трамвай столкнулся с легковым автомобилем, передал Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» Инцидент произошел в ночь на 29 сентября.