«ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА» ОТ ГК «ЮГСТРОЙИНВЕСТ»Именно в «Чёрную пятницу» вы можете приобрести квартиру по комфортной цене и с максимальной выгодой: -3 000 руб/м2 для ЖК «Архитектор» -3 000 руб/м2 для ЖК «Достояние» -2 000 руб/м2 для ЖК «Губернский» -20% на парковку в жилых комплексах «Достояние» и «Губернский» Есть смысл поторопиться и получить выгоду до 261 000 рублей! .