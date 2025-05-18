Талгат Таджуддин призвал к единству и гуманитарному сотрудничеству вместо войны

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Председатель Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) Талгат Таджуддин выступил на «Изге Болгар жыены» с обращением, в котором подчеркнул важность года защитника Отечества и необходимость продолжать традицию защиты Родины, основанную на единстве и вере.