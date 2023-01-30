Джокович выиграл Australian Open, провал «Милана» и «Юве», осечки «Реала» и «ПСЖ», победы Сливко и Латыпова, вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии и другие новости

1. Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и стал 10-кратным чемпионом Australian Open. Это 22-й «Большой шлем» серба, он сравнялся с рекордом Надаля.
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