УЕФА оштрафовал "Селтик" за акцию фанатов в поддержку Палестины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал шотландский "Селтик" за акцию фанатов клуба в поддержку Палестины на матче группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", передает The Guardian.
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