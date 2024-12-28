«Люди аж вздрогнули»: Петров рассказал, как обратил на себя внимание будущей жены

Актер признался, что хотел, чтобы девушка сама его нашла Фото: соцсети Александра Петрова Александр Петров в интервью Светлане Бондарчук поделился трогательными подробностями знакомства с 23-летней Викторией Антоновой, которая сейчас ожидает их первого общего ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии