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МОСИНФОРМ

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Юные москвичи узнают о механизмах действия банковских карт

Юные москвичи узнают о механизмах действия банковских карт

На платформе «Активный гражданин — детям» появились новые задания и видео о личных финансах. Их подготовили вместе с Департаментом финансов города Москвы.

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