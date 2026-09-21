Карл и Райдер совершают налёт на базу Национальной гвардии, серия 13

Райдер появился на пороге дома Джонсонов поздним вечером, взбудораженный настолько, что даже не постучал толком — просто ввалился внутрь, едва Карл успел приоткрыть дверь.
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