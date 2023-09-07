Лидеры так называемого западного мира собираются на стартующем 9 сентября саммите G20 в Индии продвигать антироссийскую резолюцию по Украине.
Популярные статьи
- Хакеры опубликовали секретную информацию о базе атомных подлодок и лаборатории химического оружия Великобритании
- Telegram-каналы: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия контратаковала в районе Работино, ударив во фланг ВСУ
- Американский телеканал: Российские хакеры взломали электронную систему планирования операций ВСУ
Свежие комментарии