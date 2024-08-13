Уборщица из Забайкалья отдала мошенникам более пяти миллионов рублей

Такие обьявления о халяве на Фейсбуке были часто.Это мошейники,они зауупили 25 ноутбука и набирают столько же халявщиков,потрм изображают некую биржевую игру,а на деле выбивают с людей деньги!

Eduard

Не доверяйте никому особенно из интернета.Ктр это вы в глаза не видите,что на самрм деле делают не знаете.Они вам покажут прибыль в 5 долларрв,а позже получите убыток в сто долларрв.Чем больше им переведете дееег,тем больше окажетесь в убытках!