Уборщица из Забайкалья решила попробовать свои силы в роли инвестора на онлайн-бирже и перевела мошенникам более 5,5 миллиона рублей.
Уборщица из Забайкалья отдала мошенникам более пяти миллионов рублей
Комментарии
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Eduard
Такие обьявления о халяве на Фейсбуке были часто.Это мошейники,они зауупили 25 ноутбука и набирают столько же халявщиков,потрм изображают некую биржевую игру,а на деле выбивают с людей деньги!
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18 час.
Eduard
Не доверяйте никому особенно из интернета.Ктр это вы в глаза не видите,что на самрм деле делают не знаете.Они вам покажут прибыль в 5 долларрв,а позже получите убыток в сто долларрв.Чем больше им переведете дееег,тем больше окажетесь в убытках!
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18 час.
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