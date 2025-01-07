Байден планирует объявить о последнем пакете военной помощи Украине

Последний пакт военной помощи киевскому режиму намерена предоставить администрация президента США Джо Байдена, 7 января сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленные источники в военных кругах страны.
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